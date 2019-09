Chris Smalling c’è. Come già annunciato da mister Fonseca in conferenza stampa, domani il centrale inglese farà il suo debutto con la Roma in occasione della gara infrasettimanale di campionato contro l’Atalanta. “È partito il conto alla rovescia per l’esordio“, parola di Smalling sul suo profilo Instagram. Il difensore britannico è impaziente e non sta più nella pelle in vista della sua prima gara con la maglia giallorossa: “Non vedo l’ora di cominciare!“.