Alla vigilia del match dell’Olimpico, l’Atalanta perde Luis Muriel. L’attaccante colombiano, come detto da Gasperini in conferenza stampa, non ci sarà per un problema di tonsillite. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista del prossimo impegno dei neroazzurri. Una notizia questa che potrebbe cambiare i piani di Fonseca, conscio delle capacità e dell’importanza dell’ex Fiorentina nel gioco dei bergamaschi.