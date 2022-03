Roma-Atalanta, l’Olimpico accoglierà oltre 42 mila tifosi: meno di 200 gli ospiti

Lo stadio sarà ancora una volta riempito quasi totalmente. Ancora una risposta importante da parte del popolo giallorosso

Mancano 24 ore dal calcio d'inizio di Roma-Atalanta. La partita si giocherà in una bolgia giallorossa animata da più di 42 mila tifosi. Gli ospiti saranno poco meno di 200, ovviamente in netta minoranza. Per ritrovare la vittoria in un big match, che manca proprio dalla gara di andata contro i bergamaschi, Pellegrini e compagni potranno contare sulla spinta di tutto l'Olimpico che ancora una volta sarà riempito in modo quasi totale dal popolo romanista. Una voglia di sostenere la squadra che va oltre l'immediato futuro come testimoniano gli incredibili dati di vendita riguardanti i biglietti del derby. Sono, infatti quasi esauriti, quelli a disposizione dei tifosi della Roma.