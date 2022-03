Roma-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sergio Oliveira partirà dalla panchina, esattamente come Malinovskyi che non ha recuperato del tutto dall'infortunio prima della partita contro la Sampdoria

Redazione

La corsa al quarto posto e all'Europa che conta, quindi, per la Roma di José Mourinho passa anche dall'Atalanta, in arrivo alle 18 allo stadio Olimpico. All'andata, il 18 dicembre, era stato un exploit per i giallorossi con la prima doppietta di Tammy Abraham con la nuova maglia e il primo gol in stagione di Nicolò Zaniolo, la stessa copia che oggi tornerà a guidare la squadra. Al ritorno, c'è un tabù da sfatare e molte buone notizie per il portoghese che ha a disposizione quasi tutti (tranne, il solito, Leonardo Spinazzola), mentre Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di molti titolari.

Dalla panchina potranno partire sia Sergio Oliveira, sia Jordan Veretout per quanto riguarda la Roma, e Ruslan Malinovskyi per i nerazzurri.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo.Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. In panchina: Fuzato Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. All. Mourinho (in panchina Foti).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeniners; Pasalic, Boga. In panchina: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Pessina, Hateboer, Scalvini, Miranchuk. All. Gasperini.

Arbitro: Massa. Assistenti: Tegoni, Lo Cicero. IV uomo: Sozza. Var: Di Bello. AVar: Ranghetti.

Dove vederla

La partita delle 18 allo stadio Olimpico tra Roma e Atalanta verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.