Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali di Fonseca e Gasperini

Le scelte ufficiali dei due tecnici per la sfida dell'Olimpico

Una Roma con le ossa rotte cerca di ritrovare se stessa contro un'Atalanta lanciatissima in classifica. All'Olimpico i giallorossi proveranno a centrare un risultato importante, nonostante la corsa per un piazzamento in Champions sia ormai compromessa. I nerazzurri, con un successo, balzerebbero invece al secondo posto in classifica. Dopo i tanti cambi proposti con il Torino Fonseca rispolvera la formazione tipo, anche in vista della semifinale di Europa League con il Manchester United. In difesa rientra Mancini, ecco Karsdorp e Calafiori sugli esterni. Completamente stravolto ancora una volta l'attacco: alle spalle di Dzeko ci sono Mkhitaryan e Pellegrini. Gasperini punta invece ancora una volta sulla difesa a 4 e ritrova dal 1' Romero, assente per squalifica contro la Juventus. Insostituibile ormai Malinovsky, in attacco Ilicic a supporto di Zapata.