Roma-Atalanta, la moviola: Karsdorp conquista il rigore, giallo per Ruggeri e Scalvini

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico diretta da Aureliano

La Roma torna in campo dopo il successo in Coppa Italia per la sfida contro l'Atalanta. All'Olimpico i ragazzi di Mourinho cercano la vittoria per rilanciarsi in zona Europa. Il direttore di gara è Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti sono Costanzo e Colombo, mentre il quarto uomo Doveri. Al VAR c'è Di Paolo, l'AVAR è Longo.

Roma-Atalanta, la moviola: — 57' - Gol annullato a Scamacca: l'attaccante della Dea impatta di testa mettendo in porta ma commettendo fallo su Zalewski.

55' - Giallo per Koopmeiners per gioco scorretto su Bove.

45'+7' - Giallo per Mourinho: il tecnico portoghese non accetta la decisione del direttore di gara sul mancato fischio nel precedente contatto Kolasinac-Dybala.

45'+7' - Proteste in casa Roma: Dybala si invola e Kolasinac lo stende al limite dell'area, per l'arbitro non c'è nulla nonostante la spinta evidente che avrebbe dovuto portare al calcio di punizione con giallo per il calciatore bosniaco.

43' - Ammonito Ederson: il brasiliano trattiene Dybala che era scappato sulla fascia in ripartenza.

36' - Calcio di rigore per la Roma e giallo per Ruggeri: l'esterno nerazzurro colpisce con i tacchetti Karsdorp dopo che l'esterno olandese non trova la rete su tap in. Ammonizione giusta per imprudenza da parte del giocatore della Dea e penalty ineccepibile.

29' - Giallo per Scalvini: anticipo di Pellegrini sul centrale della Dea, intervento in ritardo e ammonizione per il classe 2003.

