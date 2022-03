Roma-Atalanta, Kumbulla e Mkhitaryan ammoniti: saltano l’Udinese

Il numero 24 è ha ricevuto il giallo nel secondo tempo per un fallo tattico, e a lui si aggiunge l'armeno che negli ultimi minuti di gioco rimedia il secondo cartellino

Marash Kumbulla e Henrikh Mkhitaryan saranno out per squalifica nel prossimo match di campionato, quando la Roma affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Il difensore italo-albanese era diffidato, ed è stato ammonito nel secondo tempo del match con l'Atalanta, in seguito a un fallo tattico nel quale ha fermato l'avanzata dei nerazzurri a centrocampo. Con Ibanez recuperato, toccherà a lui prendere il suo posto. Stessa storia anche per l'armeno che poco prima dello scoccare del 7' di recupero commette fallo ai danni di Malinovskyi. Sarà difficile per Mourinho trovare un sostituto viste la duttilità e le ottime prestazioni viste negli ultimi match.