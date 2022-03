Roma-Atalanta, infortunio Zalewski: lascia il campo dopo il contatto con Demiral

Il classe 2002 lascia il posto a Vina uscendo zoppicando, nei prossimi giorni ci saranno i soliti esami strutturali per capire l'entità del danno

Dopo la buona prestazione vista in questi primi 60 minuti di gioco, Zalewski è costretto a lasciare il campo dell'Olimpico a causa di un infortunio. Il contatto con Demiral verso il 55' non gli permette di continuare il big match contro l'Atalanta. Il classe 2002 premiato anche oggi con una maglia da titolare da Mourinho, dopo l'ottima partita con lo Spezia, lascia il posto a Vina uscendo zoppicando. Nei prossimi giorni ci saranno i soliti esami strumentali per capire l'entità del danno.