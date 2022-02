Roma-Atalanta, in vendita i biglietti per il big match del 5 marzo

Sono ufficialmente in vendita i tagliandi per la partita contro i nerazzurri di Gasperini. I bergamaschi hanno 4 punti di vantaggio sui giallorossi con una partita da recuperare e perciò la sfida dell'Olimpico sarà decisiva in chiave Champions...

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto l'inizio della vendita libera dei biglietti per Roma-Atalanta, partita in programma per sabato 5 marzo alle 18. In quest'occasione gli stadi torneranno al 75% della capienza come da ultimo decreto, e perciò non sarà più necessario svolgere l'iter per il cambio posto. La società giallorossa ha comunicato inoltre di aver messo a disposizione degli abbonati un prezzo dedicato per l'acquisto di un biglietto extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Mourinho e i suoi ragazzi dovranno necessariamente cambiare marcia perché nonostante arrivino da 4 risultati utili consecutivi in campionato, il divario con il quarto posto è aumentato ancor di più.