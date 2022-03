Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: presente anche Malinovskyi

Torna Muriel. Ci sono anche Demiral e Djimsiti al rientro dalla squalifica

L'Atalanta ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista dei convocati che prenderanno parte alla sfida contro la Roma di domani all'Olimpico. Tra i 21 uomini inseriti da Gasperini c'è anche Ruslan Malinowskyi. L'ucraino aveva saltato la partita contro la Sampdoria per un problema al polpaccio accusato nel riscaldamento. Successivamente si è allenato a parte per due giorni, ma il tecnico ha deciso di portarlo con se in trasferta nonostante tutto. Nell'elenco figura anche Muriel, tornato nell'ultima giornata di campionato. Assente Toloi per squalifica insieme a Ilicic e Zapata, il difensore sarà sostituito da Demiral o Djimsiti al rientro dalla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.