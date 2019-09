Roma-Atalanta, gaffe AIA: designato Mazzoleni di Bergamo al Var. Poi il cambio con Banti

Dopo le polemiche di Bologna-Roma, tra rigori dubbi concessi e altri non visti, l’AIA la stava per fare grossa. Nella prima designazione arbitrale per la sfida di mercoledì con l’Atalanta era stato scelto per il Var Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro nato e residente a Bergamo. Non il massimo per la Roma, che dopo essersi infuriata con Pairetto ieri, spera per l’infrasettimanale in un trattamento equo. Con tutti gli occhi dell’Olimpico addosso, gestire la partita sarebbe stato più complicato del previsto e per questo motivo è arrivata la rettifica, con Banti scelto per affiancare Ranghetti in cabina Var.