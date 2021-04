Roma-Atalanta, Fonseca infuriato con la squadra: “Ma cosa state facendo?”

Il tecnico scontento per i tanti errori in impostazione dei suoi calciatori

Paulo Fonseca infuriato per i continui errori in impostazione della sua Roma. Al minuto 33, dopo l'ennesima palla persa, in questo caso da Villar, che ha permesso a Freuler di arrivare alla conclusione (deviata in angolo da Pau Lopez), il tecnico si è girato verso il suo staff chiedendosi: "Ma cosa stanno facendo?". La stessa domanda è stata poi ripetuta alla squadra.