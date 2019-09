Roma-Atalanta, ecco i 21 convocati di Fonseca: torna Smalling

La Roma torna in campo: domani alle 19 i giallorossi affronteranno l’Atalanta allo stadio Olimpico in occasione della quinta giornata di campionato. Come annunciato da mister Paulo Fonseca in conferenza stampa, Chris Smalling torna a disposizione dopo il fastidio muscolare. Out Mancini, squalificato per una giornata dopo la doppia ammonizione rimediata a Bologna.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert