Roma-Atalanta, Cristante esulta sui social: “Cuore, testa e voglia di vincere”

Il centrocampista giallorosso festeggia per la vittoria contro la sua ex squadra che continua a tenere vivo il sogno Champions

La Roma esulta per la bella vittoria contro l'Atalanta. Tre punti fondamentali per il campionato e per sperare ancora nella Champions League, con ancora dieci partite a disposizione per scavalcare la Dea e la Juventus. I giallorossi soffrono nella ripresa, ma senza concedere troppe occasioni ai nerazzurri grazie alla prestazione importante della difesa e del centrocampo. In un match con tanti ex, Bryan Cristante - acquistato dalla Roma proprio dopo una grande annata a Bergamo - ha cominciato a festeggiare sui social: "Con cuore, testa e voglia di vincere. Forza Roma", il suo messaggio su Instagram. Un bel regalo di compleanno per il centrocampista che due giorni fa ha compiuto 27 anni.