Roma-Atalanta, all’Olimpico è presente anche Totti

Partite di questa importanza meritano il pubblico delle grandi occasioni. I tifosi della Roma hanno risposto presente, ma gli uomini di Mourinho avranno una spinta in più. Insieme ai 42 mila sostenitori ci sarà anche Francesco Totti. L'ex Capitano giallorosso è alla quarta presenza in stagione in quella che è stata la sua casa per oltre vent'anni. Nell'ultima occasione il suo assistito Volpato aveva dato il via alla rimonta che ha portato al pareggio contro il Verona con un sinistro da dentro l'area. Tutti sperano che oggi l'epilogo sarà migliore perché una vittoria potrebbe ridare vita alla corsa Champions della Roma.