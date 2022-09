Roma-Atalanta, Abraham: “Chiedo scusa a tutti per il risultato”

La Roma perde 0-1 in casa con l'Atalanta e spreca tante occasioni. Due di queste sono capitate sui piedi di Tammy Abraham, che non è stato abbastanza freddo da trasformarle in gol. Il centravanti giallorosso ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove chiede scusa per la sconfitta casalinga: "Chiedo scusa a tutti per il risultato. Tornerò migliore e più forte".