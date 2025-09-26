Da agosto a settembre può sembrare un lasso di tempo breve, durante il quale è difficile apportare cambiamenti significativi. Ma, a volte, non è sempre così. Pellegrini ne è l'esempio. Il centrocampista giallorosso, dopo essere stato con un piede e mezzo fuori dalla Capitale, sta ritrovando nuova linfa. Il derby ha restituito al club ed ai tifosi una versione di Lorenzo che mancava da parecchio tempo. E, per chi pensava che fosse stato solo un lampo di luce, a Nizza ha dimostrato di essere un giocatore che può ancora decidere le sorti della squadra, sia a livello tattico che tecnico. E, proprio in Francia, ha raggiunto un nuovo traguardo personale: con l'assist per il gol di Ndicka è diventato il secondo miglior assistman della storia della Roma. Sono ben 60, i passaggi vincenti consegnati ai compagni. Ora è pari merito con De Rossi. Inarrivabile, perlomeno fino a questo momento, Totti - che con 205 assist guida questa particolare classifica.