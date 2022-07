Roma-Ascoli, 0-1. Dybala in campo dall’inizio

Alle 17.30 è iniziata l'amichevole tra Roma e Ascoli a Trigoria. La partitella di oggi è blindata. Paulo Dybala è in campo per la sfida contro i bianconeri per la prima volta con la maglia giallorossa. Nei giorni scorsi non era stata confermata la sua presenza ma Mourinho ha deciso di schierare la "Joya". Domani i giallorossi partiranno per l'Israele dove sabato giocheranno l'amichevole di lusso contro il Tottenham. L'ultima partita prima dell'inizio del campionato sarà quella con lo Shakhtar allo stadio Olimpico il 7 agosto. A fine primo tempo il risultato è ancora fermo sullo 0-0.