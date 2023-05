Roma, arrivano i tifosi d’onore a Budapest: Rosella Sensi in volo con Totti e Venditti

L'ex presidentessa dei giallorossi ha pubblicato anche una foto con Francesco, Cassetti e Perrotta scrivendo: "Con i miei ragazzi in partenza per Budapest"

Oltre 20mila romanisti stanno raggiungendo Budapest con ogni mezzo: aereo, macchina o treno. Molti sono già arrivati mentre altri saranno a breve nella capitale ungherese. Tanti i volti noti che assisteranno al match alla Puskas Arena. Non poteva mancare Totti, lo storico capitano è in volo in questo momento con due tifosi d'onore della Roma: Rosella Sensi e Antonello Venditti. L'ex presidentessa dei giallorossi ha pubblicato le foto su Instagram anche con Cassetti, Perrotti e ovviamente con Francesco scrivendo: "Con i miei ragazzi in partenza per Budapest". Tante le battaglie vissute insieme e oggi saranno al fianco dei ragazzi di Mourinho contro il Siviglia.