Una sosta può essere lunga, ma pure benedetta. Nel caso della Roma, prima in classifica, rappresenta l'opportunità di presentarsi contro l'Inter a ranghi completi (scongiuri per le nazionali a parte). A partire da oggi, infatti, Gasperini avrà modo di riavere Paulo Dybala al 100% e inserire Leon Bailey tra i convocati per la prima volta in questa stagione. Due colpi sulla sinistra (anche se mancini) che permettono al tecnico di avere maggiore scelta ma soprattutto maggiore qualità in un reparto dove solo Soulé ha mostrato di poter fare davvero la differenza. La Joya non sarà impiegata da falso nove come visto a Firenze, ma Gasperini vuole evitarlo di perderlo ancora e doserà il minutaggio in base agli eventi.
Roma, arrivano i rinforzi: Dybala e Bailey per risvegliare l’attacco
Fin qui Dybala è partito sempre a gara in corso se escludiamo la gara col Torino dove ha rimediato la prima lesione stagionale. E con Bologna, Pisa e Fiorentina il suo apporto dalla panchina è stato decisamente importante. L'idea è di utilizzarlo alla Altafini, quindi nei secondi tempi per dare la scossa e aumentare anche le doti di palleggio della squadra. Diverso il discorso per Bailey che tornerà in gruppo in questi giorni. Il giamaicano è considerato un titolare nello scacchiere di Gasperini ma ovviamente non potrà garantire pronti via 90 minuti di intensità. I suoi numeri, però, promettono bene. In Premier (e quindi nel campionato più difficile del mondo) ha messo a segno 24 gol e 22 assist. In Bundesliga, col Leverkusen, i numeri erano ancora più alti: 39 reti e 25 passaggi vincenti. Se Bailey rispetterà il trend (dimenticando l'ultima stagione passata spesso in panchina) allora l'attacco della Roma potrebbe finalmente esplodere e dare una mano anche a Dovbyk e Ferguson. Ma a beneficiarne sarà anche il centrocampo visto che Pellegrini sarà inserito nelle rotazioni in mediana dove al momento solo El Aynaoui è considerato un ricambio di livello da Gasperini.
