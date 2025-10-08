Roma, arrivano i rinforzi: Dybala e Bailey per risvegliare l’attacco

Fin qui Dybala è partito sempre a gara in corso se escludiamo la gara col Torino dove ha rimediato la prima lesione stagionale. E con Bologna, Pisa e Fiorentina il suo apporto dalla panchina è stato decisamente importante. L'idea è di utilizzarlo alla Altafini, quindi nei secondi tempi per dare la scossa e aumentare anche le doti di palleggio della squadra. Diverso il discorso per Bailey che tornerà in gruppo in questi giorni. Il giamaicano è considerato un titolare nello scacchiere di Gasperini ma ovviamente non potrà garantire pronti via 90 minuti di intensità. I suoi numeri, però, promettono bene. In Premier (e quindi nel campionato più difficile del mondo) ha messo a segno 24 gol e 22 assist. In Bundesliga, col Leverkusen, i numeri erano ancora più alti: 39 reti e 25 passaggi vincenti. Se Bailey rispetterà il trend (dimenticando l'ultima stagione passata spesso in panchina) allora l'attacco della Roma potrebbe finalmente esplodere e dare una mano anche a Dovbyk e Ferguson. Ma a beneficiarne sarà anche il centrocampo visto che Pellegrini sarà inserito nelle rotazioni in mediana dove al momento solo El Aynaoui è considerato un ricambio di livello da Gasperini.