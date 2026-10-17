“Magica”. Un nome, un sentimento. Ora anche una piattaforma. Nasce MAGICA+, il programma di fan engagement dedicato ai tifosi della Roma, presentato da Eurobet.live (sponsor giallorosso) e disponibile su asroma.com. Il “+” è il valore aggiunto: nuove occasioni per vivere il Club da vicino. Funziona così. L’accesso è gratuito, riservato ai maggiorenni, con le credenziali MyASR. Ogni partita diventa un’occasione per mettere alla prova la propria conoscenza della Roma e salire di livello, con un profilo personale in cui controllare i punti. I premi? Una trasferta con la squadra per un match di Champions League, biglietti per le partite, una Trigoria Experience e merchandising ufficiale. L’idea è chiara: dare un riconoscimento concreto a chi la Roma la vive ogni giorno.