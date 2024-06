Roma, arriva la firma di Sangaré: c’è anche una percentuale sulla rivendita

La Roma batte il primo colpo in entrata dopo il riscatto di Angelino. Si tratta del terzino destro Buba Sangaré. Come annunciato dal giornalista Fabrizio Romano, l'accordo per il trasferimento dello spagnolo classe 2007 è stato firmato nelle ultime ore dopo una trattativa lampo voluta dalla coppia Ghisolfi-De Rossi. I giallorossi verseranno nelle casse del Levante 1.5 milioni di euro, mezzo milione in meno rispetto alla clausola da 2 milioni stabilita dal club spagnolo. La società spagnola manterrà anche il 10% della futura rivendita del ragazzo che ha esordito la scorsa stagione a soli 16 anni.