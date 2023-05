Roma, arriva il deferimento della Figc per Mourinho dopo le parole su Chiffi

Dopo la gioia per la finale arriva un piccolo contrattempo per Josè Mourinho che di certo non guasterà l’umore dei tifosi. Come riporta ilTempo.it la Procura della Figc ha, infatti, chiesto il deferimento del tecnico a seguito delle parole sull’arbitro Chiffi pronunciate dopo la partita con il Monza. Il pool guidato da Chiné ritiene che siano “dichiarazioni lesive”, c’è il rischio quindi di un eventuale squalifica che riguarderebbe comunque solo il campionato e potrebbe impedire a Mou di essere in panchina con Salernitana, Fiorentina e Spezia. Il tecnico, dopo la gara col Monza, aveva detto «Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera, è dura. E io in tanti anni ho trovato tanti arbitri scarsi. Di solito quando si parla così è perché può aver influito sul risultato. Non è questo il caso. Non ha inciso nel risultato, ma è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico. Non crea rapporto con nessuno», dice sempre riferendosi a Chiffi. «Espelle un giocatore perché scivola quando la partita è già morta”.