Roma, arriva Ferguson: De Zerbi lo considerava tra i migliori d’Europa

Mancano poche ore all’arrivo di Ferguson a Roma, e a confermare il suo immenso potenziale ci sono le parole di Roberto De Zerbi, che già nel 2023, ai tempi del Brighton, aveva parlato molto bene del giovane attaccante: "Si allena e gioca come un giocatore con anni di esperienza, ed è diventato un membro fondamentale della squadra. L’obiettivo è aiutarlo a diventare uno degli attaccanti più forti d'Europa. Evan è molto giovane, sa segnare, ma ha margini di miglioramento in altri aspetti del gioco. Con lui possiamo raggiungere i nostri obiettivi, e sono orgoglioso di come sta crescendo. Può diventare un grande giocatore.” La fiducia di De Zerbi nei confronti di Ferguson rappresenta una garanzia per Gasperini, che ora avrà a disposizione un giovane attaccante con enormi margini di crescita.