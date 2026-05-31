Antonio Arena ha chiuso la sua prima stagione con la maglia della Roma, in cui ha vissuto momenti memorabili. Dall'esordio in Serie A a, soprattutto, il gol del momentaneo 2-2 in Coppa Italia contro il Torino all'Olimpico. Non è sicuramente una caso se, sui suoi profili social, la foto profilo è proprio quella dell'esultanza in occasione di quella (purtroppo inutile ai fini del risultato) rete contro i granata. E per ricordare quest'annata, il classe 2009 ha deciso di condividere uno scatto della sua 'scivolata' verso la Curva Sud e la Tribuna Monte Mario. "Grato", il messaggio lanciato dal 17enne ex Pescara in una Story su Instagram.