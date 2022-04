Roma, archiviata l’indagine contro Calvarese dopo il caos nel finale di Roma-Genoa

L'ex arbitro era entrato nello stanzino di Abisso per chiedere informazioni sul rosso a Zaniolo, che aveva sbloccato il match con un gol nel finale di partita, annullato poi dal Var

La Procura della FIGC ha disposto l'archiviazione dell'indagine su Gianpaolo Calvarese, consulente della Roma nonché ex arbitro di Serie A. Come riportato da Il Tempo, l'indagine era scattata dopo che l'arbitro Abisso, aveva segnalato all'AIA che l'ex collega nel finale di Roma-Genoa, era entrato nel suo personale spogliatoio per chiedere delucidazioni sull'espulsione di Zaniolo. L'intenzione di Calvarese era quella di capire cosa l'arbitro avesse scritto nel referto di gara, così da prevedere l'entità della squalifica che sarebbe stata inflitta al 22 giallorosso. Nella giornata odierna è stata disposta l'archiviazione dell'indagine. Nessuna sanzione né per Calvarese e né per la Roma.