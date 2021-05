Roma, applausi per tutti: Villar, Cristante e Calafiori esultano – FOTO

La Roma si gode il bel 5-0 con cui scavalca nuovamente il Sassuolo e si rimette in testa al duello tra le due formazioni per la Conference League. C’è gioia un po’ per tutti stasera, con le doppiette di Mayoral e Pellegrini, il gol di...

Redazione

La Roma si gode il bel 5-0 con cui scavalca nuovamente il Sassuolo e si rimette in testa al duello tra le due formazioni per la Conference League. C'è gioia un po' per tutti stasera, con le doppiette di Mayoral e Pellegrini, il gol di Mkhitaryan e i debutti di alcuni giovani come Bove, Zalewski e Darboe. Nel postpartita i giocatori giallorossi hanno festeggiato anche sui social, a partire da Bryan Cristante. Il numero 4 ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del match, tra cui il cenno d'intesa con Pellegrini. Poi applausi per tutti, con Villar che fa i complimenti agli "hermanos" Pellegrini e Mayoral, sottolineando poi "Bravi tutti". Calafiori invece gioisce per Edoardo Bove, esordiente stasera: "Bravo nano!"