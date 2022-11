Roma, aperto il primo phygital store: sarà all’interno del Terminal 1 di Fiumicino

Il club giallorosso ha promosso un'innovativa esperienza d'acquisto per tutti i turisti che transiteranno per la Capitale

Nuova iniziativa per la Roma. Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, il club ha annunciato che da oggi, all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, sarà presente il nuovo phygital store giallorosso. Con questa operazione tutti i turisti in transito per la Capitale, potranno godere di un'innovativa esperienza d'acquisto. All'interno dello store sarà possibile trovare l’esposizione esclusiva delle “Polo Premium”, una edizione limitata realizzata in diverse colorazioni. Come si legge dal comunicato del club, "L’iniziativa si inserisce nel contesto della costante ricerca, da parte del Club, di soluzioni tecnologicamente innovative per migliorare e amplificare l’accesso ai propri prodotti".