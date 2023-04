Roma, aperta la vendita dei biglietti per il match contro la Salernitana

A un mese di distanza dal fischio d'inizio, si è aperta oggi alle 12 la vendita dei biglietti per Roma-Salernitana, match della 36esima giornata di campionato previsto nel weekend del 20 e 21 maggio. Non è infatti ancora noto il calendario della Serie A dal 33esimo turno, in attesa di sapere quali squadre saranno impegnate nelle semifinali delle coppe europee e in finale di Coppa Italia. Intanto la società giallorossa ha ricordato l'uscita dei tagliandi. I prezzi: Curva Sud in vendita libera a 35 euro, la Nord a 25.