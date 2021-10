Campagna abbonamenti Roma: sistema bloccato fino alle 16 – LIVE

I tifosi sono in fila per confermare i propri posti dalla stagione 2019/20 o acquistare un nuovo abbonamento

Dopo alcuni giorni di attesa, si è aperta questa mattina la campagna abbonamenti 2021/22 della AS Roma. 'Per innamorarsi ancora', è il nome scelto dal club giallorosso per il ritorno dei tifosi abbonati allo Stadio Olimpico. Fino alle ore 11 di giovedì 14 ottobre, gli abbonati nella stagione di Serie A 2019-20 potranno rinnovare il loro abbonamento, confermando il proprio posto se disponibile, oppure scegliendo un nuovo posto, anche in settori. I match inclusi sono 17, divisi tra i 15 di campionato e i 2 che restano del girone di Conference League. Contemporaneamente alla prelazione riservata ai 'vecchi' abbonati, sui posti liberi sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento. Dalle 12 di giovedì 14 ottobre, invece, i posti non confermati veranno liberati e resi nuovamente disponibili per l'acquisto.