Roma, Aouar you? L’algerino è ancora troppo naif. E Mourinho non gradisce

Bohémienne sì, naif proprio no. Per restare al francese utilizzato in questi giorni da Mourinho, c’è un caso che proprio piccolo non è nel poker rifilato al Servette. A fine partita, infatti, il tecnico è andato duro su Aouar: “È quello...

Francesco Balzani Collaboratore

Bohémienne sì, naif proprio no. Per restare al francese utilizzato in questi giorni da Mourinho, c’è un caso che proprio piccolo non è nel poker rifilato al Servette. A fine partita, infatti, il tecnico è andato duro su Aouar: “È quello che sta facendo più fatica a capire quello che siamo noi come squadra. Non saremo noi ad andare nella sua direzione, deve essere il contrario. Abbiamo bisogno di tempo e non lo abbiamo perché abbiamo bisogno di tutti”. La direzione dell’algerino è chiara: un gioco allegro, molto tecnico e spesso incurante degli equilibri difensivi di squadra. Naif appunto, quello che a Mou non piace. Quello che non ha perdonato a giocatori come Villar in passato. Una bocciatura? No, siamo a ottobre e le pagelle di fine semestre sono ancora lontane. Ma Aouar deve calarsi in una realtà molto diversa dal suo modo di intendere il calcio. L’inizio dell’algerino era stato roboante: la palma di migliore in campo dopo Belotti contro la Salernitana, il gol della speranza contro il Verona. In due partite, però, in cui la Roma ha subito 4 gol. Un dato che non va sottovalutato.

Dopo tra infortuni e “paura” contro lo Sheriff è stato relegato in panca, fino a ieri dove (in panca) c’è tornato quasi subito. Perché le doti di Aouar sono chiare, nemmeno Mourinho le mette in dubbio. Manca quella dote di sacrificio e pressione dell'avversario che gli rimproveravano anche nell’ultimo anno al Lione e che ieri hanno obbligato lo Special One a toglierlo a fine primo tempo. Un atteggiamento passivo, soprattutto in fase di non possesso. Già, perché la stella di Aouar si è un po' spenta, appena prima di esplodere definitivamente. A 19 anni la corsa del ragazzino di Lione sembrava inarrestabile con il club e la prima convocazione con la Francia di Deschamps. Poi le polemiche sulla scelta dell’Algeria e l’avvicinamento all’Islam più radicale, ma soprattutto le divergenze con gli allenatori. Lo scorso anno il rendimento di Aouar è calato in proporzione al calo delle sue presenze. E il Lione nemmeno gli ha proposto il rinnovo. A 25 anni c’è il tempo per aggiungere queste skill al bagaglio tecnico e mentale. Come dice Mou però “non c’è tempo”. Domenica col Cagliari, a causa della probabile assenza di Pellegrini e di quella certa di Sanches, potrebbe toccare ancora ad Aouar. E di certo i sardi, con l’acqua alla gola, non permetteranno atteggiamenti naif.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.