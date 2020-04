Roma, anticipazioni sulla seconda maglia 2020-21: torna il Lupetto di Gratton – FOTO

Dopo le anticipazioni della divisa casalinga che la Roma userà la prossima stagione, ormai senza segreti, che richiamerà lo storico design “ghiacciolo” del ’79-’80, ecco le prime illustrazioni di quella che sarà la maglia da trasferta. La novità più importante è il ritorno del “Lupetto di Gratton”. Il colore predominante sarà “avorio pallido”, simile a quello della stagione 2017-18, mentre gli stemmi, lo sponsor e il numero saranno in rosso scuro così come i pantaloncini, scrive il sito specializzato footyheadlines. Un design che sarà più sobrio rispetto a quello casalingo e rispetto a quello usato in trasferta quest’anno.