Roma, annunciata la seconda maglia: bianca senza il lupetto di Gratton

La Roma ha ufficializzato la seconda maglia per la prossima stagione. La divisa firmata Adidas sarà bianca, ma senza il lupetto di Gratton come per la prima e nella terza. Compare il nuovo stemma, le righe e il logo del brand tedesco sono di colore nero. Dietro al colletto il monogramma ASR che figura anche per tutta la maglia. Il club ha annunciato sui social il kit away scrivendo: "Un'opera d'arte". È già in vendita in tutti gli store, sia fisici che online, e il prezzo è sempre di 100€ con la personalizzazione che ha un costo di 20€. Questo il comunicato della Roma: "La texture della maglia riflette alcuni degli elementi principali dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d'acanto e motivi floreali stilizzati. Facendo eco al glorioso passato giallorosso, il disegno reca al centro il monogramma ASR, un chiaro riferimento alla tradizione storica del Club. La maglia è realizzata con la tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Progettata per supportare i giocatori nelle loro prestazioni, questa maglia è realizzata con materiali riciclati al 100%, rappresentando solo una delle soluzioni adidas per contribuire a porre fine ai rifiuti di plastica. Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta durante le prossime amichevoli pre-campionato".