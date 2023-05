Roma, ancora uno striscione a Trigoria: “Combatti per noi e per la storia”

Ormai pochissime ore dividono la Roma dalla finale di Europa League. Domani contro il Siviglia i giallorossi scriveranno il loro futuro. Dopo il primo striscione, comparso ieri, che riporta: "Uniti verso la gloria. Insieme riscriviamo la storia", fotografato anche da El Shaarawy, oggi a Trigoria ne è stato esposto un secondo. "Un altro passo verso la gloria. Combatti per noi e per la storia!", riporta. In queste moltissimi tifosi giallorossi si stanno muovendo verso la capitale ungherese dove domani si riuniranno per dare, alla Puskas Arena, l'ultima spinta alla squadra. Chi non partirà, si radunerà all'Olimpico, dove verranno allestiti dei maxi schermi. Al momento sono stati venduti circa 55mila biglietti, ma, come al solito, si vola verso il tutto esaurito.