Roma, ancora una novità social: in arrivo il profilo Twitter in giapponese – FOTO

L’espansione social della Roma non si ferma più. Dopo aver lanciato nelle scorse settimane l’account ufficiale Twitter in lingua swahili, la società ha diffuso la notizia dell’arrivo di un nuovo profilo, quello in giapponese. La novità è stata annunciata tramite un tweet sull’account inglese del club: “In arrivo la versione giapponese di Twitter”. Immediati i commenti dei sostenitori giallorossi, con foto, GIF e commenti inneggianti alla leggenda nipponica romanista, Hidetoshi Nakata. Una mossa, questa, per aumentare ancora di più il bacino d’utenza sui social e per essere sempre in connessione con tutti gli appassionati di calcio in giro per il pianeta.