Roma, ancora un pari: col Siviglia finisce 0-0, l’attacco va a rilento

Mourinho soddisfatto per la partita senza gol subiti, ma aspetta Shomurodov per far salire l'attacco di giri

Valerio Salviani

Ancora un pareggio, questa volta senza gol, per la Roma nella seconda amichevole del suo ritiro in Portogallo. Tra i giallorossi e il Siviglia, davanti ai Friedkin, allo Estadio Algarve di Faro finisce 0-0. Positiva la prova della difesa, che non ha concesso gol, anche se le occasioni per gli andalusi non sono mancate. Ancora da registrare il reparto offensivo, che non riesce a colpire nonostante la superiorità numerica dal 66' per l'espulsione di Gudelj. Mercoledì contro il Belenenses, con uno Shomurodov in più, ancora un test per continuare a crescere e migliorare.

Roma-Siviglia 0-0: cleen sheet, ma l'attacco va a rilento

Dopo aver schierato la formazione tipo contro il Porto, Mourinho cambia tutto dando spazio alle seconde linee. Si rivedono Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Darboe, Bove, Perez e Mayoral. Il Siviglia è pericoloso in avvio con Ocampos, che sfrutta un errore di Reynolds e calcia trovando la risposta di Fuzato. Ancora un errore, stavolta di Darboe, apre la strada poi a Oscar Rodriguez, ma arrivato davanti alla porta lo spagnolo calcia alto graziando la Roma. La prima occasione per i giallorossi arriva al 15': Mkhitaryan riceve dopo un errore della difesa andalusa e calcia angolato, ma trova la gran risposta di Dmitrovic. En-Nesyri impegna ancora Fuzato al 30', ma dopo la mezz'ora i giallorossi salgono di giri e creano due occasioni: la prima con El Shaarawy, che calcia al volo indisturbato in area ma non trova la porta, la seconda con Mkhitaryan, che serve una palla filtrante proprio al Faraone, che non riesce a colpire. Prima del fischio finale vanno vicini al vantaggio En-Nesyri per il Siviglia, Perez (punizione) e Kumbulla (colpo di testa) per la Roma.

Nella ripresa El Shaarawy e En-Nesyri hanno ancora un'occasione a testa, ma non riescono a concretizzare. Mourinho prova a dare nuova verve all'attacco inserendo Zaniolo, Pellegrini e Dzeko. Uno scatto del 22 al 66' mette in difficoltà Gudelj, che lo atterra e si guadagna il secondo giallo che gli vale l'espulsione. La Roma ne prova ad approfittare subito con Diawara, che calcia da fuori area e manca la porta di poco. Al 75' bella combinazione tra Dzeko e Zaniolo, Nicolò si libera per la conclusione a botta sicura davanti a Dmitrovic ma viene chiuso dalla scivolata disperata di Oscar Rodriguez, che prende la palla e salva i suoi. Nel finale il Siviglia vicino al gol vittoria con Romero, ma la Roma si salva grazie a Rui Patricio.

Tabellino Roma-Siviglia 0-0

ROMA (4-2-3-1): Fuzato (46' Rui Patricio); Reynolds (46' Karsdorp), Ibanez, Kumbulla (73' Smalling), Calafiori (61' Mancini); Bove, Darboe (46' Diawara); Perez (73' Zalewski), Mkhitaryan (46' Pellegrini), El Shaarawy (61' Zaniolo); Borja Mayoral (61' Dzeko). A disp.: Boer, Tripi, Ciervo. All. José Mourinho

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesús Navas, Rekik, Gudelj, José Ángel; Fernando (46' Ortiz), Rakitic; Suso (88' Juanlu), Oscar (90'+1' Johansson), Ocampos (70' Pablo Perez); En-Nesyri (70' Romero).

A disp.: Gnanon, Munir, Bono, Rony Lopes, Lamela, Pozo, Idrissi, Koundé, Carlos A. Juanmi, Javi Diaz, Alfonso, Ivan, Aspar, Zarzana. All. Julen Lopetegui