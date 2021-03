Roma, ancora un flop contro le big: solo 3 punti ottenuti su 27

Sempre più negativo il bilancio della Roma negli scontri diretta di alta classifica. A causa del 0-2 subito dal Napoli con la doppietta di Mertens la squadra di Fonseca raccoglie la sesta sconfitta in nove partite stagionali, con un assai povero bottino di 3 punti raccolti su 27 disponibili con 24 gol incassati (media di 2,6 per partita). In generale la gestione biennale del tecnico portoghese si conferma disastrosa nelle gare contro le big del campionato: 21 incontri con soltanto 3 vittorie, tutte per altro nella scorsa stagione. Poi il ruolino di marcia recita 6 pareggi e 12 sconfitte. Un rendimento che allontana sempre di più la Roma dalle posizioni Champions, ora al sesto posto a -1 dalla Lazio, che dovrà recuperare anche una gara contro il Torino.

Stagione 2019-20

Lazio-Roma 1-1

Roma-Atalanta 0-2

Roma-Milan 2-1

Roma-Napoli 2-1

Inter-Roma 0-0

Roma-Juventus 1-2

Roma-Lazio 1-1

Atalanta-Roma 2-1

Milan-Roma 2-0

Napoli-Roma 2-1

Roma-Inter 2-2

Juventus-Roma 1-3

Stagione 2020-21