Roma, anche Zago partecipa alla raccolta per lo Spallanzani: “Ora conta solo aiutare” – VIDEO

Zago, ex difensore della Roma, partecipa alla raccolta fondi lanciata dal club giallorosso sul proprio sito e sui social per aiutare lo Spallanzani durante l’emergenza da Coronavirus. “Ciao ragazzi aiutiamo l’ospedale a contrastare il Covid_19. Basta una donazione, piccola o grande che sia non ha importanza. In questo momento conta solo aiutare chi ci sta aiutando” è il messaggio del brasiliano pubblicato sul profilo Twitter della società capitolina. Zago è solamente l’ultimo di tanti ex giallorosso che hanno partecipato all’iniziativa. Tra questi anche Cafu e Candela.