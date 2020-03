Roma, anche Rizzitelli per lo Spallanzani: “Insieme contro il Coronavirus” – VIDEO

Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma e tra i più amati dal pubblico giallorosso, è intervenuto sui social per sensibilizzare il popolo romanista riguardo l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole di sostegno e di vicinanza all’Istituto Spallanzani: “Volevo fare un appello. Aiutiamo lo Spallanzani ha contrastare il Coronavirus. Come? Con una donazione, piccola o grande che sia. Aiutiamo chi ci sta aiutando. Vi prego, facciamolo tutti insieme. Io resto a casa“. Oltre a Rizzi-Gol tanti sono stati i protagonisti giallorossi attuali e del passato che hanno fatto un appello sul web. Tra questi Fonseca, Totti, De Rossi, Pellegrini, ma anche Cafù, Candela, Manolas e Vincenzo Montella.