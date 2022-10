Roma, anche Mourinho e Pinto al Tre Fontane per il match della Primavera

Il duo portoghese, insieme al responsabile del settore giovanile, in tribuna al Tre Fontane per assistere al match della formazione di Guidi

Allo stadio Tre Fontane, sta andando in scena il match del campionato Primavera tra la Roma e il Verona. In tribuna presenti anche José Mourinho e Tiago Pinto che, prima dell'allenamento pomeridiano della prima squadra, hanno voluto seguire il match della formazione di Guidi. Insieme a loro anche Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile giallorosso. In campo diversi giocatori che lo Special One ha portato con i grandi come Faticanti, Volpato, Missori e Keramitsis.