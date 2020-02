Roma, anche le wags fanno squadra e lady Dzeko organizza un pranzo al mare – FOTO

Venerdì all’Olimpico la Roma è chiamata a riscattare contro il Bologna la brutta prestazione di sabato scorso contro il Sassuolo. Uno stop tanto inaspettato quanto brusco alla prima da capitano designato di Dzeko. Proprio il bosniaco, il giorno dopo la debacle del Mapei Stadium, in occasione del quarto compleanno della piccola Una, ha invitato i compagni di squadra a passare un pomeriggio tutti insieme. Un modo per ristabilire il buon umore in vista della ripresa del campionato. Non solo la squadra, però, prova a fare gruppo. Anche le mogli e compagne dei giallorossi stanno cercando di portare a casa un po’ di serenità e quale occasione migliore di un pranzo al mare in un noto ristorante di Ostia. Neanche a dirlo, l’organizzatrice è Amra (lady Dzeko). I social poi le hanno immortalate tutte insieme a tavola dove erano presenti anche le dolci metà di Pastore, Pellegrini, Mancini, Juan Jesus e Spinazzola.