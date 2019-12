Roma, anche le wags fanno gruppo: da lady Pastore a Amra Dzeko, tutte alla Spa – FOTO

C’è chi ha lasciato i figli a casa, chi a scuola, chi invece ha accantonato per qualche ora i preparativi del matrimonio: le compagne e le mogli dei giocatori della Roma oggi, mentre i mariti sudano a Trigoria, hanno fatto gruppo trascorrendo una giornata in una Spa del centro. Presenti Chiara, la moglie di Pastore, Amra, la moglie di Dzeko, Veronica Pellegrini, Carol Jesus, Selene, fidanzata di Cristante, Miriam, moglie di Spinazzola ed Elisa, la fidanzata di Mancini che tra un paio di settimane diventerà sua moglie. Il 23 è la data scelta per le nozze, i compagni sono stati invitati (e chi non partirà per mete esotiche o per raggiungere la famiglia lontano ci sarà), la speranza del difensore e di tutti i romanisti è di arrivarci con un bottino di vittorie da qui alla fine dell’anno.