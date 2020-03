Roma, anche la maglia di Zaniolo all’asta: il ricavato andrà allo Spallanzani

Dopo la maglia di Florenzi, all’asta ci finisce anche quella di Zaniolo con tanto di autografo e dedica. Come riporta il sito del club giallorosso, l’intero ricavato sarà devoluto all’Ospedale Spallanzani in questi giorni in prima linea contro il Coronavirus. Di seguito il comunicato della società capitolina:

“Come parte del nostro sforzo di raccolta fondi nella battaglia contro Covid-19, abbiamo collaborato con CharityStars per mettere all’asta una maglia da trasferta 2019-2020 – firmata e personalizzata da Nicolo Zaniolo! Oltre a firmare la maglietta, Zaniolo aggiungerà una speciale dedica personale al miglior offerente alla fine dell’asta. La maglietta in palio viene fornita con il nome, il numero (22) di Zaniolo e la patch personalizzata della Serie A, che riconosce uno dei nostri giovani talenti più eccezionali, che è stato nominato il miglior giovane giocatore della lega la scorsa stagione”.