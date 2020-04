Roma, anche Gandini e Strootman tornano sull’impresa con il Barca: “Grandi ricordi” – FOTO

Roma-Barcellona del 10 aprile 2018 rimarrà impressa per sempre non solo nella memoria dei protagonisti in campo quella sera, ma anche nella storia della Champions. I giallorossi si qualificano alle semifinali battendo i blaugrana 3-0 dopo aver perso all’andata per 4-1. “Grandi ricordi” scrive Umberto Gandini, all’epoca ex amministratore delegato capitolino. Non può mancare su Twitter anche il post di Kevin Strootman: “10-04-2018, per chi vuole ricordare”, il tutto accompagnato con degli scatti di quella sera.