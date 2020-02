Roma, anche Fonseca è nel ciclone. I tifosi: “Esonero l’unica soluzione”. E citano Morgan e Bugo…

E alla fine tocca anche a Fonseca. Il portoghese come mai prima d’ora viene criticato da una grande fetta di tifoseria, che fino ad oggi lo aveva escluso dalla caccia ai colpevoli del momento terribile della Roma. La sconfitta contro l’Atalanta, le scelte di formazione e i cambi a partita in corso hanno però contribuito a creare malumore anche intorno al portoghese, fino a ieri sera risparmiato e ritenuto uno dei meno responsabili. Sui social e per le radio si è iniziato ad alzare qualche grido d’allarme anche nei suoi confronti: “Cambi cervellotici, anche lui si è perso e ora serve qualcosa di diverso. La Roma si è sciolta”.

E c’è chi torna addirittura all’addio di Totti per dare un senso al momentaccio giallorosso: “Francesco voleva portare Conte, che era l’unico che ci poteva risollevare. Ricordiamoci che l’ultimo scudetto è stato vinto con un sergente di ferro come Capello”.

Ora il quarto posto è lontanissimo (l’Atalanta è a sei punti, sette se consideriamo gli scontri diretti a sfavore) e resta l’Europa League per provare a dare ancora un briciolo di speranza a una tifoseria che a febbraio è proiettata per l’ennesimo anno alla prossima stagione: “Limiti caratteriali a go-go, come si fa a far giocare tutta la partita a Pellegrini? L’annata è già compromessa. Dispiace per Fonseca, ma non ha più in mano la squadra”. I più ironici citano anche la “canzone” virale di Morgan contro Bugo di Sanremo: “La tua brutta figura di questa sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza… Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ringrazia il cielo sei su questa panchina, rispetta chi ti ci ha fatto sedere”.

Anche il nostro sondaggio ha evidenziato un 40% di tifosi che ritengono l’esonero l’unica soluzione. Ma c’è però chi non ha ancora abbandonato l’allenatore e crede che continuare con Fonseca sia la strada giusta. Almeno fino a fine stagione: “Ma che colpe ha? – chiede qualche tifoso – Responsabilità solo della società e di chi fa mercato. Non è colpa sua se Spinazzola si fa anticipare o se Bruno Peres va a prendere un caffè sull’appoggio di Pellegrini, è una squadra scarsa. Ci vuole equilibrio nei giudizi”.