Roma, anche Cafu e Candela rispondono alla raccolta fondi per lo Spallanzani – VIDEO

Continua la campagna di sensibilizzazione della Roma sui social affinché arrivino donazioni all’Ospedale Lazzaro Spallanzani della Capitale. L’emergenza Coronavirus ha messo il sistema sanitario italiano in difficoltà e il club giallorosso sta cercando di dare una mano con una raccolta fondi che, come testimoniano i profili del club, ha visto aderire ieri Nainggolan e oggianche Dzeko, Cafu e Candela. Insomma, tutto il mondo dello sport e del calcio in particolare sta cercando di dare una mano come possibile.