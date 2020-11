Roma, anche Boer positivo al Covid: “Per fortuna sto bene e non ho sintomi” – FOTO

Anche Pietro Boer è positivo al Covid-19. Il giovane portiere della Roma lo ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma”. Subito è arrivato l’incoraggiamento del club giallorosso sui social per il portiere classe 2002, che era convocato per il match di oggi a ‘Marassi’ contro il Genoa.