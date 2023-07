Roma, amichevole ad Albufeira sabato 29 agosto contro l’Estrela Amadora

Sabato 29 luglio, ore 21 italiane. Ecco l'appuntamento per la Roma, che ad Albufeira giocherà la seconda delle due amichevoli previste in terra portoghese dopo quella contro il Braga, che si disputerà il prossimo mercoledì sempre alle 21. L'avversario è l'Estrela Amadora, squadra neopromossa della Liga Portugal e vincitrice della Coppa nazionale nella stagione 1989/1990. Sarà un'ottima opportunità per i ragazzi di mister Mourinho per allenarsi, guadagnare minuti nelle gambe e continuare a lavorare in vista dell'esordio in campionato contro la Salernitana il prossimo 20 agosto all'Olimpico.