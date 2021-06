Roma, Amelia: “Bello essere accostato a Mourinho, ma ora sto facendo la gavetta”

L'ex portiere: "Ci sentiamo spesso, abbiamo un ottimo rapporto ma non so cosa succederà. Vederlo alla Roma è stata una grande emozione"

Marco Amelia racconta il suo rapporto con José Mourinho e torna sull'accostamento alla panchina giallorossa come vice del portoghese di cui si è parlato nelle scorse settimane subito dopo l'annuncio dello Special One: "È stato scritto su tutti i giornali. Ma io ho già detto da qualche settimana che ho intrapreso un percorso, sto facendo la gavetta che serve per crescere come allenatore - ha detto a Sky Sport -. Si leggono tanti nomi sui giornali, è uscito anche il mio. Una cosa del genere fa notizia, quando è uscita non mi aspettavo questo clamore: tantissimi messaggi, gente sotto casa... Con Mourinho ci siamo sempre sentiti in questi anni, c’è un bellissimo rapporto. Gli ho mandato un messaggio di benvenuto a Roma, vederlo in giallorosso è stata una grande emozione. L’accostamento fa piacere, non so cosa succederà".