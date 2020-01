Roma, altro stop per Mkhitaryan: nelle prossime ore i controlli

La Roma perde di nuovo Mkhitaryan. L’armeno ha avvertito un dolore alla coscia sinistra in seguito a un trauma ricevuto nel match di domenica con il Torino. Nelle prossime 48 ore il numero 77 giallorosso sarà sottoposto ai controlli medici che stabiliranno i tempi di recupero. L’ex Arsenal ha già saltato 10 partite per infortunio in questa stagione. Non preoccupa invece la situazione di Nicolò Zaniolo, che ha oggi a Trigoria ha lavorato a parte. Per lui si tratta solo di una contusione alla coscia destra. La sua presenza contro la Juventus non sembra a rischio.